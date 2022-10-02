У День територіальної оборони України гурт Антитіла поділився унікальними кадрами з фронту.

В Instagram учасники оприлюднили серію фото, на яких показали, як несуть службу в лавах 130 батальйону в якості стрільців і стрільців-парамедиків з початку повномасштабної війни.

– Вони взяли в руки зброю не тому, що хотіли, а тому що не могли по-іншому. Разом з тисячами українців, які в мирному житті були лікарями, вчителями, інженерами, підприємцями. Бійці сил ТРО – це люди, які мають відвагу і сміливість, і в жилах яких тече справжня козацька кров! Сили ТРО – це уособлення волі українців, – йдеться під фото.

Разом з побратимами колектив показав усьому світу, що сьогодні українці об’єднані і незважаючи на те, чим займалися в мирному житті, готові взяти в руки зброю та стати на захист держави.

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Наприкінці серпня гурт Антитіла відкомандирували до Києва з передової. Тарас Тополя, Сергій Вусик і Дмитро Жолудь продовжують нести службу в лавах 130 батальйону ТРО, проте тепер не виходять згідно бойовим розпорядженням на передову в якості стрільців-парамедиків евакуаційних екіпажів.

Фото: Антитіла