Співачка MamaRika вийшла на зв’язок із шанувальниками після того, як показалася в кареті швидкої допомоги.

Артистка розповіла, що їй стало зле прямо перед виходом на сцену фестивалю, де у неї був запланований виступ.

Як виявилося, у співачки почали трястися руки і було запаморочення.

– Учора був дуже важкий день. Дякую, що ви хвилюєтеся, і питаєте, чи все добре. Я, як бачите, вже у вертикалі, але вчора була в горизонталі. Я відчувала, що останні місяці були дуже складними і в нас дуже багато роботи, стреси. Втома накопичувалася. У мене була підозра, що я просто зламаюся. Перед виходом на сцену я відчула, що просто не можу встати зі стільця, – зазначила MamaRika.

Додає, добре, що на майданчику була карета швидкої допомоги. Її забрали і почали відкачувати. Виявилося, що тиск був 90/60, загальне виснаження організму, перевтома.

Артистка все таки вийшла на сцену, після того, як лікарі зробили їй кілька уколів. Тепер вона зробила висновок – слухати свій організм і не виснажувати себе.

– Я погано сплю. Є сім’я. Все разом важко поєднувати. Найголовніше, що мене напічкали всякими уколами, і я все-таки вийшла на сцену. Це, щоб ви розуміли, стара школа. Я взагалі, не пам’ятаю, щоб у мене таке було в житті. Сьогодні я вдома з сім’єю, відсипаюся і все вже добре, – сказала виконавиця.

Раніше ми писали про те, що MamaRika забрала швидка. Тоді артистка нічого не пояснила, а лише оприлюднила фото, на якому лежить у машині на ліжку, а поруч із нею лікар. Також вона заспокоїла шанувальників, зазначивши, що її вже відкачали і все добре.