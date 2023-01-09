Співачка Настя Каменських оприлюднила відео Палацу Україна до та після російської ракетної атаки 31 грудня. У такий спосіб артистка вирішила показати наслідки дій країни-агресора.

В опублікованому відео Настя показала свої виступи у концертній залі Києва, а також те, що з нею сталося.

Співачка наголосила, що це місце – свято, яке завжди було наповнене сміхом та гучними оплесками, а у довоєнний час напередодні різдвяного та новорічного періоду завжди приймало дітей та їхніх батьків на святкові події.

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– Там завжди панувала атмосфера творчості, там творили справжнє мистецтво. Місце культурних подій, вистав та концертів. Для мене це знакове місце з самого дитинства, оскільки я часто бувала у палаці, за його лаштунками та у гримерках, бо мої батьки працювали у хорі ім. Г.Верьовки і часто там виступали, – поділилася Каменських.

Настя також згадала, як виступала там 16 лютого 2022 року – за кілька днів до повномасштабного вторгнення РФ до України.

– На сцені палацу я співала пісню Почуття на Українській пісні року і не могла уявити, що майже через рік його понівечить війна. Що номер на пісню Кришталь, який ми тоді активно готували для виступу на премії YUNA, яка запланована на березень, глядачі у цьому залі тоді так і не побачать, – розповіла співачка.

Артистка наголосила, що країні-агресору не вдасться вкрасти в українців атмосферу свята, та висловила сподівання, що ми обов’язково повернемо собі все, що нам належить.