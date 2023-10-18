Охоронець американської співачки Тейлор Свіфт підтримав Ізраїль і вступив до лав ЦАХАЛу.

Як повідомляється, до приїзду в США чоловік служив в армії оборони Ізраїлю. Зараз він ухвалив рішення повернутися на батьківщину, оскільки не міг залишатися осторонь і дивитися, як гинуть люди.

– У мене прекрасне життя в США, робота моєї мрії, чудові друзі та затишний будинок. Я не повинен був приїжджати сюди, але я не міг стояти осторонь, коли сім’ї вбивали і спалювали живцем у своїх будинках, – зазначив охоронець.

Він закликав інших теж не стояти осторонь, склавши руки, щоб не бути на неправильному боці історії.

Зараз дивляться

– Назвати цих терористів тваринами образливо для тварин усього світу, – додав він.

Нагадаємо, охоронець Тейлор Свіфт став відомим після одного з її концертів. Він ретельно оглядав натовп на предмет потенційних загроз, тоді фанати артистки говорили, що йому знадобилося шість секунд, щоб сканувати всіх.