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Персони

Не мажорка, але немає стопа: Кошовий про запити доньки-підлітка

9 Червня 2023, 13:48
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Евгений Кошевой

Актор Євген Кошовий розповів про складні стосунки з 15-річною донькою Варварою.

За його словами, дівчинка не виросла мажоркою, однак у неї на запити немає стопа.

– У неї немає стопа: – Я хочу, я хочу, я хочу, я хочу. Я кажу: – Зупинись. Прибираємо три хочу і одне залишаємо. Це все. Я вважаю це прогресом у наших стосунках, що стосується фінансової складової. Вона розуміє, що зараз заробіток не такий, як раніше, – поділився Євген.

Не приховує, були складні стосунки з донькою не лише з ним, а й із мамою. Близько двох років на тлі перехідного віку.

Також нещодавно на дівчинку посипався хейт через ролики у TikTok під російськомовні пісні.

– Під російських артистів, які підтримують Україну. Ми провели з нею бесіду, я не буду в це заглиблюватися, – коротко прокоментував це Кошовий.

Крім того, дівчинка продовжує вести соцмережі російською мовою. Актор каже, бесіди з цього приводу теж були, але впливати на це якось або стежити за цим сенсу немає. Усе має зрозуміти сама.

Варто відзначити те, що Варвара почистила свій Instagram, залишивши лише два фото.

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