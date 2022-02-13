День святого Валентина – популярне свято, яке відзначають у всьому світі. Багато хто з нас уже підготувався до нього, прикупивши подарунки та забронювавши місця у ресторанах.

Багато пар напевно захочуть провести цей день наодинці в домашньому затишку, сховавшись під пледом і насолоджуючись яким-небудь романтичним фільмом під стиль свята.

Факти ICTV підготували фільми про любов до Дня святого Валентина, які допоможуть створити романтичну атмосферу та настрій.

Освідчення (Романтична комедія, 2009)

Топменеджер великого видавництва в Нью-Йорку Маргарет Тейт забула, що їй потрібно продовжити робочу візу. Щоб її не депортували на батьківщину, вона вигадує ідеальний план – вийти заміж за свого помічника Ендрю Пекстона. Історія розповість у комедійному ключі, як пара швидко закохується, і наприкінці пропозиція руки йтиме від серця.

Щоденник Бріджит Джонс (Романтична комедія, 2001)

Культова картина, яка не втрачає своєї актуальності й досі. Тут є все – класичний любовний трикутник, головна героїня з комплексами, красень бос та нічим не примітний чоловік, який покаже себе з кращого боку. Фільм можна переглядати величезну кількість разів – він ніколи не набридає.

Брюс Всемогутній (Комедія, 2003)

І хоча тут не так багато романтики, головне послання фільму все ж таки романтичне. Джим Керрі зіграв звичайного хлопця Брюса, який раптово стає Богом. Але з силою та нереальними можливостями на нього покладено й турботи наглядача за людьми. У фільмі він наробить багато помилок, але обов’язково впорається з усім, коли зрозуміє, як жити правильно і що треба цінувати.

Красуня (Романтична комедія, 1990)

Уявити добірку романтичних фільмів без цієї картини практично нереально. Сюжет – багатий та успішний бізнесмен волінням долі знайомиться з повією, яка погодилася скласти йому компанію на тиждень. За цей період дівчина сильно змінюється, і головний герой дивиться на неї в іншому світлі. Роману не уникнути.

50 перших поцілунків (Романтична комедія, 2004)

Серцеїду швидко набридають його подружки. Він знайомиться з чарівною блондинкою, у якої трапляються провали в пам’яті – вона забуває про те, що відбувалося з нею вчора. Чоловік побачив у цьому перевагу – з такою дівчиною йому не вдасться занудьгувати, щодня дивуючи її унікальними ситуаціями. Генрі закохується, але змушений щодня знайомитись із Люсі, нагадувати їй про себе знову і знову.

Ця романтична добірка точно подарує романтичний настрій, який так потрібен у сучасному світі.

А ті, хто хоче показати всю свою романтичність та здивувати другу половинку, можуть зробити валентинку своїми руками. Це робиться дуже легко – досить виявити трохи терпіння. Про те, як зробити валентинку своїми руками – читайте на Фактах ICTV.