Американський актор Браян Кренстон заявив, що він завершує свою кар’єру, щоправда, на певний час. Планує він це у 2026 році, коли закінчить усі проєкти, в яких задіяний. Тоді йому буде 70 років.

Річ у тім, що зірка серіалу Пуститися берега хоче приділити більше часу своїй дружині Робін Дірден, яка змінила все своє життя, підлаштувавшись під актора.

– Я хочу змінити парадигму. Останні 34 роки Робін жила, тримаючись за мій хвіст. Вона була “плюс один”, вона була дружиною знаменитості. Їй довелося змінити своє життя і пристосуватися до мого. Вона отримала від цього величезну користь, але ми не рівні. Я хочу це вирівняти. Вона на це заслуговує, – сказав він.

Трохи згодом в Instagram Кренстон наголосив, що йде з кіно не на завжди, а на деякий час. Крім того, що він хоче пожити звичайним життям із дружиною, він також планує набратися життєвого досвіду, щоб упоратися з ролями, які йому пропонують через вік.

– Я відключуся від соціальних мереж, зійду з “хом’ячого колеса бізнесу” і занурюся в класичні романи, які завжди обіцяв собі прочитати, але не читав… А поки що дозвольте мені просто висловити глибоку вдячність усім вам, хто був таким неймовірно добрим і щедрим, читаючи мої пости та стежачи за моєю кар’єрою, – зазначив Браян.

Також він повідомив, що скоро вийде кілька фільмів, якими він пишається, що продюсує кілька історій для телебачення, які йому дуже подобаються, і планує повернутися на Бродвей.