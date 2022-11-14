Співак Дмитро Монатик (Monatik) назвав суму, яку зібрав для ЗСУ та українців за період повномасштабної війни.

Завдяки благодійному туру ART Оборона, партнерським проєктам та особистим коштам артисту вдалося зібрати понад 20 млн грн (понад €500 тис.).

– Починаючи з 1 квітня я ухвалив рішення, що справа, якою я вмію професійно займатися, може приносити максимальну користь моїй дорогій країні. Саме тому вже вісім місяців поспіль ми даємо благодійні концерти у форматі ART Оборона, – зазначив Монатик.

Додає, за цей час було реалізовано понад 50 сольних концертів, а також підтримка спільних музичних проєктів і залучення, і об’єднання інших артистів для того, щоб разом робити ще більше для України.

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Співак зазначив, що подібні звіти ніколи не були його принципами, оскільки він вважає за краще робити хороші справи і не кричати про це. Але зараз розуміє, що несе відповідальність перед кожним, хто приходить до них на концерти і стає частиною спільного фронту.