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Не хочу повторити це зараз. Юлія Саніна згадала про важкий час у стосунках із чоловіком

13 Квітня 2023, 09:54
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Юлия Санина
Джерело: Юлія Саніна

Солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна розповіла про кризу у стосунках із чоловіком, гітаристом колективу Валерієм Бебком.

Каже, в той момент багато всього було – не так давно народився син, успіх альбому Залізна ластівка, концерт у Палаці спорту. Пережити кризу у стосунках допомогли відверті розмови одне з одним.

– Тоді було так важко у стосунках і так небезпечно, що я не хочу повторити це зараз… На наших із Валом стосунках тримається все: гурт, дім, сім’я. Ми над цим працюємо в першу чергу, – сказала Юлія в Ближче до зірок.

Ба більше, співачка ревнує чоловіка, оскільки Валерія нерідко закидають фанатки відвертими повідомленнями.

– Я дуже ревнива, це просто жах якийсь. Це навіть і добре іноді для стосунків, оскільки це освіжає. Ти розумієш, що їх можна втратити, треба бути більш м’якою. Треба якось підтримувати вогонь, – сказала Саніна.

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