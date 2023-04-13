Солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна розповіла про кризу у стосунках із чоловіком, гітаристом колективу Валерієм Бебком.

Каже, в той момент багато всього було – не так давно народився син, успіх альбому Залізна ластівка, концерт у Палаці спорту. Пережити кризу у стосунках допомогли відверті розмови одне з одним.

– Тоді було так важко у стосунках і так небезпечно, що я не хочу повторити це зараз… На наших із Валом стосунках тримається все: гурт, дім, сім’я. Ми над цим працюємо в першу чергу, – сказала Юлія в Ближче до зірок.

Ба більше, співачка ревнує чоловіка, оскільки Валерія нерідко закидають фанатки відвертими повідомленнями.