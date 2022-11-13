Українська акторка Ганна Кузіна, яка здобула популярність після зйомок у російському серіалі Універ, розповіла, чи спілкується вона з кимось із колег по проєкту після початку повномасштабної війни.

Зйомки останнього сезону серіалу проходили в 2020 році. Тоді, каже Ганна, на майданчику панувала доброзичлива атмосфера. Виділила Кузіна знімальну групу, яка завжди говорила: – Вау, Україно! Ви такі просунуті.

– Це і операторська група, яка знає наших операторів і бачила їхні роботи, це і гримери – вони всі в захваті. Тобто, якщо ми говоримо про якийсь побутовий рівень, про спілкування людей, то не було ніякої напруги. Ніхто мені не говорив: – Крим – наш! Ви хохли. Такого не було ніколи, – згадує акторка.

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Згадала Ганна і Настасью Самбурську, проте каже, вони не спілкуються, хоч і підписані одна на одну в Instagram. З ким із серіалу підтримує зв’язок, так це – Арарат Кещян.

– З Самбурською ми не спілкуємося. Вона мені не пише, я їй теж не пишу… Я не коментуватиму позицію Арарату, щоб не компрометувати його… Він підтримує українців, – наголосила Кузіна.

Фото: Ганна Кузіна