20 грудня на телеканалі СТБ стартувала головна прем’єра зими – серіал Кава з кардамоном. Головних героїв у картині зіграли Олена Лавренюк і Павел Делонг.
Серіал розповідає про юну українку Анну, яка пов’язала своє життя з набагато старшим одруженим польським шляхтичем Адамом. Зйомки серіалу Кава з кардамоном проходили у Львові та Львівській області ― Вишні та Жовкві, а також у Києві.
У понеділок, 20 грудня, глядачі побачили перші дві серії костюмованої драми. Не обійшлося без порівнянь із нашумілим серіалом Кріпосна.
- Головна героїня така красуня!
- Дуже гарний серіал!
- Нарешті рідною мовою. Так приємно слухати!
- У сто разів кращий серіал за Кріпосну!
- Цікавий початок, дивлюсь із задоволенням!
- Головна героїня шикарна!
- Цікавий фільм, хочеться дивитись. Гарні декорації.
- Чудовий початок.
- Після Кріпосної – не те!
- Я читала книгу Наталії Гурницької “Мелодія кави у тональність кардамону”, по якій зняли цей серіал, і можу впевнено сказати, що глядачеві буде дуже цікаво!
Серіал Кава з кардамоном виходитиме з понеділка по четвер о 20.15 на СТБ. Історична драма буде доступна у двох форматах, більш відверту версію глядачі зможуть подивитися на YouTube.
Графік виходу серій Кави з кардамоном:
1 і 2 серія ― 20 грудня;
3 і 4 серія ― 21 грудня;
5, 6 і 7 серія ― 22 грудня;
8, 9 і 10 серія ― 23 грудня.