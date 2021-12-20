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Не гірше Кріпосної: мережа обговорює новий серіал Кава з кардамоном

20 Грудня 2021, 23:10
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Не гірше Кріпосної: мережа обговорює новий серіал Кава з кардамоном
Джерело: СТБ

20 грудня на телеканалі СТБ стартувала головна прем’єра зими – серіал Кава з кардамоном. Головних героїв у картині зіграли Олена Лавренюк і Павел Делонг.

Серіал розповідає про юну українку Анну, яка пов’язала своє життя з набагато старшим одруженим польським шляхтичем Адамом. Зйомки серіалу Кава з кардамоном проходили у Львові та Львівській області ― Вишні та Жовкві, а також у Києві.

У понеділок, 20 грудня, глядачі побачили перші дві серії костюмованої драми. Не обійшлося без порівнянь із нашумілим серіалом Кріпосна.

  • Головна героїня така красуня!
  • Дуже гарний серіал!
  • Нарешті рідною мовою. Так приємно слухати!
  • У сто разів кращий серіал за Кріпосну!
  • Цікавий початок, дивлюсь із задоволенням!
  • Головна героїня шикарна!
  • Цікавий фільм, хочеться дивитись. Гарні декорації.
  • Чудовий початок.
  • Після Кріпосної – не те!
  • Я читала книгу Наталії Гурницької “Мелодія кави у тональність кардамону”, по якій зняли цей серіал, і можу впевнено сказати, що глядачеві буде дуже цікаво!

Серіал Кава з кардамоном виходитиме з понеділка по четвер о 20.15 на СТБ. Історична драма буде доступна у двох форматах, більш відверту версію глядачі зможуть подивитися на YouTube.

Графік виходу серій Кави з кардамоном: 

1 і 2 серія ― 20 грудня;
3 і 4 серія ― 21 грудня;
5, 6 і 7 серія ― 22 грудня;
8, 9 і 10 серія ― 23 грудня.

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Теги
Олена Лавренюк , СТБ
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