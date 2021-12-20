20 грудня на телеканалі СТБ стартувала головна прем’єра зими – серіал Кава з кардамоном. Головних героїв у картині зіграли Олена Лавренюк і Павел Делонг.

Серіал розповідає про юну українку Анну, яка пов’язала своє життя з набагато старшим одруженим польським шляхтичем Адамом. Зйомки серіалу Кава з кардамоном проходили у Львові та Львівській області ― Вишні та Жовкві, а також у Києві.

У понеділок, 20 грудня, глядачі побачили перші дві серії костюмованої драми. Не обійшлося без порівнянь із нашумілим серіалом Кріпосна.

Головна героїня така красуня!

Дуже гарний серіал!

Нарешті рідною мовою. Так приємно слухати!

У сто разів кращий серіал за Кріпосну!

Цікавий початок, дивлюсь із задоволенням!

Головна героїня шикарна!

Цікавий фільм, хочеться дивитись. Гарні декорації.

Чудовий початок.

Після Кріпосної – не те!

Я читала книгу Наталії Гурницької “Мелодія кави у тональність кардамону”, по якій зняли цей серіал, і можу впевнено сказати, що глядачеві буде дуже цікаво!

Серіал Кава з кардамоном виходитиме з понеділка по четвер о 20.15 на СТБ. Історична драма буде доступна у двох форматах, більш відверту версію глядачі зможуть подивитися на YouTube.

Графік виходу серій Кави з кардамоном:

1 і 2 серія ― 20 грудня;

3 і 4 серія ― 21 грудня;

5, 6 і 7 серія ― 22 грудня;

8, 9 і 10 серія ― 23 грудня.