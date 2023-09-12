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Музика

Не дуже хороший знак: Aerosmith переносять прощальний тур через травму вокаліста

12 Вересня 2023, 14:14
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Aerosmith

Рокери з Aerosmith відклали свій прощальний тур Північною Америкою через травму одного з музикантів. Як виявилося, у вокаліста Стівена Тайлера пошкоджені голосові зв’язки.

Прощальний тур Aerosmith під назвою Peace Out розпочався у вересні кількома концертами – наступний виступ очікувався в Торонто. Однак захід перенесли на лютий 2024 року. Утім, уже наступного місяця артисти виступлять у Флориді, судячи з оновленого графіка.

Про це музиканти заявили в Instagram.

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– Я з болем у серці повідомляю, що отримав суворий припис лікаря не співати протягом наступних тридцяти днів. Під час суботнього концерту я пошкодив голосові зв’язки, що призвело до подальшої кровотечі. Нам доведеться перенести кілька концертів, щоб ми могли повернутися і дати те шоу, на яку ви заслуговуєте, – заявив Стівен Тайлер.

Користувачі мережі відреагували на неприємний інцидент і побажали артисту швидкого одужання:

  • Це не дивно для його віку. Він один із найвидатніших фронтменів в історії музики.
  • Здоров’я на першому місці. Я думаю, що гастролі на цьому етапі мають бути по 1 шоу на тиждень.
  • Це не дуже хороший знак. Сподіваюся, він добре відновиться.

Нагадаємо, що в липні Елтон Джон завершив свій прощальний тур, який тривав з 2018 року. Артист зворушливо завершив свою 50-річну музичну кар’єру.

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