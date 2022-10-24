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Не дозволили заспівати навіть під гітару: концерт гурту ТНМК у Флоренції скасували

24 Жовтня 2022, 17:01
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Не дозволили заспівати навіть під гітару: концерт гурту ТНМК у Флоренції скасували

Концерт українського гурту ТНМК у Флоренції (Італія) скасували. Справа в тому, що місцева поліція відкликала дозвіл колективу на проведення виступу 23 жовтня.

За словами учасника гурту Фоззі, правоохоронні органи пояснили таке рішення тим, що поруч проходила акція неофашистів і нібито краще не загострювати ситуацію. Про це він розповів у Facebook.

– Навіть під гітару не дозволили. А у барабанщика з кишені вкрали телефон. Такого плану гастролі вчора були. Зате сьогодні о 16:00 ми зіграємо (сподіваємося) біля римського форуму. Всі дороги ведуть туди, – наголосив музикант.

Зазначимо, концерти українських артистів вітають у всьому цивілізованому світі, проте бувають поодинокі винятки. Так, у вересні в Німеччині скасували концерт гурту Воплі Відоплясова.

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Лідер колективу Олег Скрипка звинуватив у цьому Кремль.

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Фото: ТНМК

Теги
Італія Концерт ТНМК
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