24 серпня наша держава відзначає своє найголовніше свято – День Незалежності. В 2022 році українці святкують 31-у річницю становлення країни.

Цього року День Незалежності незвичний, оскільки зараз в Україні триває повномасштабна війна з РФ. Однак у громадян нашої країни сумнівів немає – перемога за нами, оскільки зараз ми стали єдиними як ніколи, завзято та сміливо захищаємо свої території.

Ексклюзивно для Фактів ICTV у День Незалежності Надя Дорофєєва, Аліна Паш, Alyona Alyona, Jerry Heil, Валерій Харчишин і Tayanna написали Україні листи перемоги, висловивши те, про що сумнівів немає – РФ зазнає поразки.

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Перше, що скаже співачка Надя Дорофєєва нашій незламній країні: Україно, ти неймовірна, міцна, єдина! Ніколи і нікому не дозволяй змінювати свою історію! Бережи себе!

Реп-виконавиця Alyona Alyona зазначила, що якби могла написати листа нашій країні до Дня перемоги, то перше, що б це було – слова подяки.

– Я подякувала б їй за те, що вона увібрала в себе всю історію, зробила нас такими, якими ми є, і обдарувала нас щедрою землею, талантами, культурою, усім на світі. І подякувала б їй за те, що ми всі можемо жити тут, творити, робити і прославляти її на весь світ.

Фронтмен гурту Друга ріка Валерій Харчишин одразу подякував би нашим захисникам.

– Дякую! Дякую українцям, ЗСУ, захисникам України. Дякую за те, що прокинулися. Дякую за те, що відчули, ким ми є насправді.

Лідер гурту Kalush Orchestra Олег Псюк зазначив, що не сумнівається в перемозі.

– З Днем перемоги, моя улюблена та незалежна Україна! Ми не сумнівалися в нашій спільній перемозі для тебе ні хвилини.

Виконавиця Аліна Паш наголосила, що ми назавжди запам’ятаємо, якою ціною далася перемога.

– Я скажу – Дякую. І скажу, що ми назавжди запам’ятаємо, яку ціну заплатила Україна за цю перемогу. Пам’ять – це та річ, яку ми передамо своїм дітям, а вони – своїм. Пам’ять – це щеплення нашою історією на генетичному рівні. Це та річ, яка допоможе не втратити нашу єдність у майбутньому та готовність наших нащадків до того, що росіяни знову можуть проявити себе. Тому ми маємо пам’ятати.

Співачка Jerry Heil думає, що здійсниться пророцтво третього куплету нашого гімну.

***

А завзяття, праця щира свого ще доведе,

Ще ся волі в Україні піснь гучна розляже,

За Карпати відоб’ється, згомонить степами,

України слава стане поміж народами.

Виконавиця Tayanna залишила лаконічний лист Україні – Рідна моя ненько. Ти сильна, ти радісна і скоро будеш щасливою.

Все, що нам наразі потрібно робити – щодня наближати перемогу, працюючи кожен на своєму фронті, не втрачати віри, оскільки українські захисники показали, наскільки вони сильніші за “другу армію світу”.

Незважаючи на те, що кожному важко, здаватися не можна, необхідно навпаки шукати сили. Все буде Україна!