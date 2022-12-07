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Не довіряю людям і прокидаюся вночі: Заріцька зізналася, що страждає від тривожності

7 Грудня 2022, 13:58
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Олександра Зарицька
Джерело: Kazka

Солістка гурту Kazka Олександра Заріцька зізналася, що почала страждати від тривожності, і поділилася, як справляється з нею.

Співачка зазначила, що наразі в її житті не найкращий період, як і у всіх українців. Вона не довіряє людям і по 10 разів перевіряє, чи закрила двері.

– Часто прокидаюся серед ночі. Плачу щодня. Сльози якраз допомагають, цього не треба боятися, соромитися, – каже Олександра.

У ролику Заріцька показала, як правильно справлятися з тривожністю і що для цього потрібно робити.

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– Схрести долоні, зчепившись великими пальцями так, щоб вони нагадували метелика. Приклади долоні до грудей і по черзі ритмічно постукай себе по ключицях. Через внутрішні вібрації ви відчуєте звуки, схожі на гучне серцебиття. Продовжувати вправу потрібно доти, поки дихання не вирівняється, – зазначила артистка.

Раніше Олександра Заріцька показала, як використала відключення світла з користю. Зірка змінила імідж, пофарбувавши волосся в новий колір.

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