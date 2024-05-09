Співачка Наталія Барбу, що представляла Молдову в першому півфіналі Євробачення 2024, розчарована через те, що не вийшла до фіналу пісенного конкурсу.

Артистка поширила в сториз пост із критикою шоу від однієї із шанувальниць, щоправда, швидко його видалила.

Наталія Барбу відреагувала на свій провал на Євробаченні 2024

У себе в Instagram представниця Молдови робить репости від користувачів, яких обурило те, що у фіналі вони не почують пісню Наталії Барбу In The Middle та не побачать її номер.

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Спочатку вона опублікувала коментар і від шанувальниці на імʼя Каталіна, який згодом прибрала. Можливо, через те, що він доволі прозоро натякав на учасників від Ірландії та Фінляндії, що вразили глядачів своїми неординарними та сміливими виступами та пройшли до фіналу.

– Якщо ти хочеш перемогти як людина, це неможливо. Треба бути демоном або нудистом, – написала прихильниця Барбу.

Це вже друга спроба співачки підкорити Євробачення. У 2007 році вона дісталася 10 місця в загальній фінальній таблиці.

Крім Наталії Барбу перший півфінал завершився невдачею для представників Австралії, Азербайджану, Ісландії та Польщі.