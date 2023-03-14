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Називає статуетку “вони/їх”: Джеймі Лі Кертіс присвятила Оскар своїй доньці

14 Березня 2023, 17:15
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Джеймі Лі Кертіс
Джерело: Getty Images

Джеймі Лі Кертіс давав своїй статуетці Оскар займенник “вони/їх”. Нагороду вона отримала на церемонії 2023 року в категорії Найкраща жіноча роль другого плану.

Зірка розповіла про своє рішення докладніше – це потрібно для підтримки Рубі, дитини Кертіс.

– На підтримку моєї доньки Рубі, я хочу, щоб приз мав займенник вони/їх. І в них усе чудово, і вони обживаються. У своєму житті я ніколи не думала, що через мільйон років у мене буде ця пара днів. І я дуже, дуже зворушена всім цим, – заявила актриса.

Відомо, що Рубі пов’язала себе тенетами шлюбу 2022 року зі своєю партнеркою Кінтією, а 2020 року стала трансом.

– Це було страшно – просто сам факт того, що я розповіла їм щось про мене, чого вони не знали. Це було лякаюче, але я не хвилювалася. Вони так приймали мене все моє життя, – заявила Рубі.

Нагадаємо, що Джеймі Лі Кертіс отримала Оскара за знімання у фільмі Все завжди і водночас. У фільмі режисерів Дена Квана та Деніела Шайнертвона вона втілила роль Дейрдри Бобейрдр. Це перший Оскар зірки, і на нього претендували інші відомі зірки.

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