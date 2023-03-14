Джеймі Лі Кертіс давав своїй статуетці Оскар займенник “вони/їх”. Нагороду вона отримала на церемонії 2023 року в категорії Найкраща жіноча роль другого плану.

Зірка розповіла про своє рішення докладніше – це потрібно для підтримки Рубі, дитини Кертіс.

– На підтримку моєї доньки Рубі, я хочу, щоб приз мав займенник вони/їх. І в них усе чудово, і вони обживаються. У своєму житті я ніколи не думала, що через мільйон років у мене буде ця пара днів. І я дуже, дуже зворушена всім цим, – заявила актриса.

Jamie Lee Curtis got emotional watching her #Oscars speech for the first time ❤️ Зараз дивляться She’s talking to @hodakotb and @SavannahGuthrie about the once-in-a-lifetime moment. pic.twitter.com/4qYU3JIFkj — TODAY (@TODAYshow) March 14, 2023

Відомо, що Рубі пов’язала себе тенетами шлюбу 2022 року зі своєю партнеркою Кінтією, а 2020 року стала трансом.

– Це було страшно – просто сам факт того, що я розповіла їм щось про мене, чого вони не знали. Це було лякаюче, але я не хвилювалася. Вони так приймали мене все моє життя, – заявила Рубі.

Нагадаємо, що Джеймі Лі Кертіс отримала Оскара за знімання у фільмі Все завжди і водночас. У фільмі режисерів Дена Квана та Деніела Шайнертвона вона втілила роль Дейрдри Бобейрдр. Це перший Оскар зірки, і на нього претендували інші відомі зірки.