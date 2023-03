Джеймі Лі Кертіс давав своїй статуетці Оскар займенник “вони/їх”. Нагороду вона отримала на церемонії 2023 року в категорії Найкраща жіноча роль другого плану.

Зірка розповіла про своє рішення докладніше – це потрібно для підтримки Рубі, дитини Кертіс.

Jamie Lee Curtis got emotional watching her #Oscars speech for the first time ❤️

Зараз дивляться

She’s talking to @hodakotb and @SavannahGuthrie about the once-in-a-lifetime moment. pic.twitter.com/4qYU3JIFkj

— TODAY (@TODAYshow) March 14, 2023