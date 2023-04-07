Причиною смерті американського репера Coolio (Куліо) стало передозування фентанілом. Також в організмі репера виявили сліди героїну та метамфетаміну.

Слідчі вважають, що важка астма в поєднанні з тривалим курінням також сприяла смерті Coolio.

– Згідно зі звітом коронера округу Лос-Анджелес, на момент смерті репер страждав на хворобу серця та астму. Він нещодавно вживав фенциклідин або PCP (синтетичний фармакологічний препарат для внутрішньовенного наркозу; дисоціативна речовина, яку на сленгу називають angel dust, HOG, killer weed, KJ тощо), – йдеться у звіті.

Автор хітів Gangsta’s Paradise і Fantastic Voyag помер 28 вересня у Лос-Анджелесі. 59-річного репера знайшли непритомним у квартирі його друга, на підлозі у ванній.

Зараз дивляться

Через місяць після смерті Coolio його діти зробили намиста з прахом батька всередині, прикрасивши кулони персональними написами.