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Персони

Названа причина смерті Coolio: що вбило зірку хіта Gangsta’s Paradise

7 Квітня 2023, 14:28
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Репер Coolio (Куліо)
Джерело: Depositphotos

Причиною смерті американського репера Coolio (Куліо) стало передозування фентанілом. Також в організмі репера виявили сліди героїну та метамфетаміну.

Слідчі вважають, що важка астма в поєднанні з тривалим курінням також сприяла смерті Coolio.

– Згідно зі звітом коронера округу Лос-Анджелес, на момент смерті репер страждав на хворобу серця та астму. Він нещодавно вживав фенциклідин або PCP (синтетичний фармакологічний препарат для внутрішньовенного наркозу; дисоціативна речовина, яку на сленгу називають angel dust, HOG, killer weed, KJ тощо), – йдеться у звіті.

Автор хітів Gangsta’s Paradise і Fantastic Voyag помер 28 вересня у Лос-Анджелесі. 59-річного репера знайшли непритомним у квартирі його друга, на підлозі у ванній.

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Через місяць після смерті Coolio його діти зробили намиста з прахом батька всередині, прикрасивши кулони персональними написами.

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Джерело
CBS News
Теги
реп Смерть
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