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Навіть якщо вибачаться, то не припинять смердіти: Єфросиніна про блогерів з Ісландія TV

31 Січня 2024, 10:39
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Маша Єфросиніна
Джерело: Маша Єфросініна

Телеведуча Маша Єфросиніна висловилася про блогерів з YouTube-каналу Ісландія TV Сергія Іванова та Володимира Петрова, які в ефірі своєї програми ображали та принижували жінок.

Що Єфросиніна сказала про Петрова та Іванова

У сториз в Instagram Маша відреагувала на некоректні висловлювання чоловіків на адресу співачки Alyona Alyona та блогерки Аліни Доротюк.

Телеведуча навмисне не назвала прізвищ Петрова й Іванова, щоб “не бруднити свої пальці”, але з контексту повідомлення зрозуміло, що йдеться саме про них.

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– Я чи не найперша жінка, з якої вони почали оббивання своїх мізогінних наративів. Чи не “найулюбленіше” їхнє клікбейтне ім’я, завдяки якому вони збирають свої жадані перегляди. Мене вони системно ображають, обливають помиями й говорять суто наклепи, – написала вона.

Маша Єфросиніна

Фото: Маша Єфросиніна/Instagram

Єфросиніна наголосила, що раніше не звертала уваги на висловлювання Петрова й Іванова на її адресу, адже для неї вони “як вуличний смітник”.

За словами Маші, блогери з Ісландія TV лише й домагаються того, щоб їх побачили та обговорювали широким загалом.

– Вважаю, що неможливо закенсилити те, що базово не мало та не має соціальної ваги, авторитету й репутації. Навіть якщо вони вибачаться, вони не припинять смердіти. Залиште їх наодинці з їхніми глибокими травмами й маленькими п**ьками, які нікому не потрібні. Годі підживлювати стерв’ятників і надавати їм значущості, – написала Маша.

Також Єфросиніна висловила підтримку Alyona Alyona та Аліні Доротюк, яких образили Петров та Іванов.

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