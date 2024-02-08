Учасниця реаліті-шоу Пара на мільйон на Новому Каналі Настя Талпа, що після заміжжя змінила прізвище на Скальницька, розсекретила свій заробіток за місяць. Сума виявилася вражаючою.

Скільки заробляє Настя Талпа

Блогерка зазначила, що не відзначається якоюсь родзинкою чи талантом, проте має характер, що дозволив їй розвинутися. Талпа, яка позиціонує себе як експертка з монетизації, зізналася, що кожен місяць заробляє на курсах в Instagram від 2 млн грн. При цьому запевнила, що сплачує всі податки через свій ФОП, і 40% прибутку віддає своїй команді.

– Я зростала не як Аня Алхім, не гривні не вклавши у свій розвиток. Я розвивалася самостійно, різними способами, перепробувала все, – поділилася Настя на каналі Okay Eva.

Вона додала, що ставилася до свого розвитку як до бізнесу, і це врешті спрацювало. А от про статки свого чоловіка Богдана Скальницького бізнеследі не говорить, адже каже, що не рахує його прибутки.

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При цьому Настя Талпа зазначила, що її обранець “займається машинами” і добре заробляє. Проте вона з ним не заради грошей.

Фото: скрин з інтервʼю на каналі Okay Eva