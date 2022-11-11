Настя Каменських (NK) та Артем Пивоваров випустили спільну пісню Там у тополі на віршах Павла Тичини. Нова пісня включила відразу два вірші українського поета, і до роботи також представили чорно-білий кліп.

На думку авторів пісні кожен зможе знайти щось для себе у новій пісні та знайти у ній частинку себе.

Зараз дивляться

– У своїх творах Павло Тичина дуже майстерно описує природу та взаємодію людини з нею. Він дуже точно передає кожну деталь – можна відчути на собі кожну частинку природи. Багатьом українцям зараз дуже не вистачає рідних краєвидів, тож наша пісня допоможе опинитися на Батьківщині, – заявив Пивоваров.

Настя Каменських також вважає, що природа України дуже гарна та унікальна. До того ж тополя для неї символізує велич і жагу до свободи, що дуже характерно для нашого народу в умовах війни.

– Було по-справжньому хвилююче записувати цю роботу – хотілося вокально передати енергію та міць, якими пронизані слова автора та підкреслити це якісним потужним музичним супроводом. Думаю, нам це вдалося, – додала артистка.

Нагадаємо, що співачка з перших днів повномасштабного вторгнення підтримує Україну. Нещодавно стало відомо, що Каменських дзвонила Ані Лорак у перші дні війни та просила не мовчати.