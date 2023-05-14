Співачка Настя Каменських показала свою 68-річну маму, привітавши її з Днем матері. Артистка здивувала фанатів схожістю, а користувачі мережі відзначили чудовий зовнішній вигляд мами.

Так, Каменських публікувала спільне фото в авто в Instagram з її мамою – Лідою. Крім теплого знімка також є і приємні слова, які співачка присвятила найдорожчій людині.

– Мама. Мабуть, не існує іншого такого слова, в якому б умістилося стільки любові і турботи, тепла і підтримки. Сьогодні особливий день, коли ми маємо змогу ще раз сказати своїм мамам, як сильно їх любимо і цінуємо. З Днем матері всіх матусь світу і, звичайно, мою, – заявила Настя.

Фанати Каменських уже відреагували на схожість Насті та Ліди, а також підкреслили молодість мами:

Мати молода, красива.

Посмішка дуже красива.

Красуні зі святом.

Лідочка просто найкраща.

Травень – низка свят для співачки – 4 травня у неї був день народження, а вже 8 числа Каменських привітала Потапа з його днем народження. Артистка не упустила моменту знову зізнатися йому в коханні.