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Настя Каменських привітала 68-річну маму з Днем матері і здивувала шанувальників схожістю

14 Травня 2023, 12:04
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Каменських

Співачка Настя Каменських показала свою 68-річну маму, привітавши її з Днем матері. Артистка здивувала фанатів схожістю, а користувачі мережі відзначили чудовий зовнішній вигляд мами.

Так, Каменських публікувала спільне фото в авто в Instagram з її мамою – Лідою. Крім теплого знімка також є і приємні слова, які співачка присвятила найдорожчій людині.

– Мама. Мабуть, не існує іншого такого слова, в якому б умістилося стільки любові і турботи, тепла і підтримки. Сьогодні особливий день, коли ми маємо змогу ще раз сказати своїм мамам, як сильно їх любимо і цінуємо. З Днем матері всіх матусь світу і, звичайно, мою, – заявила Настя.

Фанати Каменських уже відреагували на схожість Насті та Ліди, а також підкреслили молодість мами:

  • Мати молода, красива.
  • Посмішка дуже красива.
  • Красуні зі святом.
  • Лідочка просто найкраща.

Травень – низка свят для співачки – 4 травня у неї був день народження, а вже 8 числа Каменських привітала Потапа з його днем народження. Артистка не упустила моменту знову зізнатися йому в коханні.

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День матері Настя Каменських
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