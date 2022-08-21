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Настя Каменських побувала в зруйнованому Ірпені

21 Серпня 2022, 15:39
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Настя Каменських
Джерело: Настя Каменських

Співачка Настя Каменських виступила у зруйнованому російськими окупантами Ірпені.

Артистка побувала у зруйнованих будинках, а також виступила для волонтерів Добробрата, висловивши їм подяку за те, що вони допомагають відновлювати місто.

Настя заспівала Гімн України та свої пісні.

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– В Ірпені відвідала місце, де колись стояла хата Володимира Павлюка… Будинок Володимира був зруйнований 21 березня ворожою міною. Окупанти дізналися, що Володимир, будучи разом із синами у ТРО, передавав координати руху ворожої техніки. І помстилися їм за це. Обох синів було поранено. Але, на щастя, вся родина вижила, – поділилася історією артистка.

Також артистка висловила впевненість у тому, що ми обов’язково переможемо в повномасштабній війні з РФ та відбудуємо все те, що вони зруйнували.

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Зазначимо, що Настя Каменських нещодавно повернулася в Україну з початку повномасштабної війни. Весь час артистка була за кордоном, де виступала на благодійних концертах на підтримку нашої країни.

Очевидно, зараз виконавиця активно виступатиме в Україні перед волонтерами та військовими.

Теги
Ірпінь Війна в Україні Настя Каменських
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