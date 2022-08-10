Мультиартист Дмитро Монатик зворушливо привітав свою дружину Ірину з днем народження та показав їхні архівні кадри. Сьогодні, 10 серпня, їй виповнилося 36 років.
Співак зазначив, що любить свою дружину з кожною миттю все сильніше. Він подякував їй за кожен день, в якому є для кого жити і щоранку мріяти прокидатися поряд.
– З днем народження тебе, моя левиця. Вірю, що наступне свято відсвяткуємо так, як любили – разом, усією родиною, поряд із рідними друзями. Ось побачиш, – наголосив Дмитро
Також під публікацією він залишив рядки зі своєї пісні Ресницы безопасности.
Эти роскошные волосы и глаза цвета молодость подымают опять,
хотя после ударов таких не подымаются. Да?
Эти ливни лишь поют о хорошем, ведь перемены случаются, когда прислушаться, а мы — пытаемся. Да?
Эти облака плывут невероятно быстро.
Про эту легкость… Это мы мечтаем просто.
Эти улицы построили воспоминания.
Этот город обо всем нам дарит обещания, а я им верю…
Сколько повидали,
сколько раз ломали.
В какие дали не носила бы нас земля,
а это было все не зря.
Зазначимо, що Дмитро наразі в Україні, а його дружина – за кордоном. Раніше Монатик розповів, як Ірина відпустила його до Києва.
Зізнається, що перші місяці війни вона була категорично проти, проте згодом зрозуміла, що треба змиритися і відпустити.