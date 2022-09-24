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Настрій – бадьорий. Стоїмо, боремося! Тополя похвалився фото із Зеленським

24 Вересня 2022, 20:00
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Тарас Тополя

Фронтмен гурту Антитіла Тарас Тополя показав фото з президентом Володимиром Зеленським та головою Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Знімок музикант оприлюднив в Instagram. У кадрі Тополя із Зеленським постали у військовій формі, Єрмак в патріотичній футболці з контуром карти України з написом – Це мій дім.

– Києва. Ранок – 213. Настрій – бадьорий. Місяць – приготували чорні пакети. Сьомий місяць війни “за три дні”. Стоїмо, боремося! Тому що Україна – це наш дім. Слава ЗСУ! Слава Україні! – написав Тарас під фото.

Шанувальники виконавця оцінили його фото з лідером країни, а також висловили впевненість, що Україна переможе в повномасштабній війні з РФ.

Зараз дивляться
  • Пишаюся! Сили, віри, перемоги! Ангели хранителі з вами!
  • Чудове фото… Настрій піднімає.
  • Круті хлопці! Дай Бог вам мудрості довести Україну до перемоги!
  • Найкращі! Слава Україні! Слава ЗСУ!
  • Мені подобається це фото! Три героя разом! – Пишуть у коментарях під знімком.

Раніше Тарас Тополя розповів про службу і найстрашніший випадок під час війни. Каже, найбільше боявся авіації, а саме гелікоптерів, що відпрацьовував сектор некерованими реактивними ракетами.

Також він згадав, як йому потрібно було розблокувати телефон загиблого побратима його пальцем.

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Фото: Тарас Тополя

Теги
Антитіла Володимир Зеленський
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