Співачка Тіна Кароль показала, як насолоджується домашнім відпочинком у вільний час. Також вона похвалилася врожаєм із власного саду.

Так, в Instagram-stories виконавиці з’явилися кадри, на яких вона зображена на терасі свого будинку. Вона постала в трикотажному костюмі вільного крою, що складається з топа і штанів, і з легким макіяжем.

Також Тіна Кароль показала, що з фруктів уже є в її саду – соковиті персики й абрикоси.

До слова, раніше Тіна Кароль вже хвалилася врожаєм з городу. Тоді вона показала підрослі огірки і трохи свого саду, на якому ростуть гортензії та лаванда.