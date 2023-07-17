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Насолоджується домашнім відпочинком: Тіна Кароль показала, що росте в її саду

17 Липня 2023, 12:54
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Тина Кароль
Джерело: Тіна Кароль

Співачка Тіна Кароль показала, як насолоджується домашнім відпочинком у вільний час. Також вона похвалилася врожаєм із власного саду.

Так, в Instagram-stories виконавиці з’явилися кадри, на яких вона зображена на терасі свого будинку. Вона постала в трикотажному костюмі вільного крою, що складається з топа і штанів, і з легким макіяжем.

Тина Кароль

Також Тіна Кароль показала, що з фруктів уже є в її саду – соковиті персики й абрикоси.

Тина Кароль

До слова, раніше Тіна Кароль вже хвалилася врожаєм з городу. Тоді вона показала підрослі огірки і трохи свого саду, на якому ростуть гортензії та лаванда.

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