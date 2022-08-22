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Нашу весну вкрали, осінь – наповниться життям: коли прем’єра Холостяка 12

22 Серпня 2022, 14:42
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Нашу весну вкрали, осінь – наповниться життям: коли прем’єра Холостяка 12

Уже незабаром на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра романтичного реаліті Холостяк 12. Новий сезон українці побачать восени.

Зйомки Холостяка 12 були завершені на початку повномасштабної війни. Спочатку на українському телебаченні проєкт мав вийти навесні – 4 березня, проте зі зрозумілих причин творці вирішили перенести його.

Зараз дивляться

– Нашу весну вкрали, але ця осінь, як ніколи раніше, буде наповнена життям, – йдеться у новому анонсі.

Точна дата і час, коли відбудеться прем’єра – поки що невідомі.

– Хочеться закохатися. Це має бути українка. Хочеться її знайти, – каже головний герой Холостяка 12.

Нагадаємо, у 12 сезоні романтичного реаліті своє кохання шукатиме бізнесмен і актор Алекс Топольський. Він виріс у Львові, проте після закінчення університету переїхав до США.

До речі, ще до повномасштабної війни були відомі деякі учасниці, які намагатимуться завоювати серце Алекса. Так, за увагу Топольського боротимуться голлівудська акторка та юрист.

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