Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Фото ТБ

Наші стосунки звелися до з’ясувань, а не почуттів. Із ким попрощався Холостяк

24 Грудня 2022, 00:15
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Холостяк

У 9 випуску романтичного реаліті Холостяк 2022 проєкт залишила Вікторія Варлей.

– Що мене завжди в тобі чіпляло – твоя елегантність, жіночність і вміння відстоювати свої позиції. Якщо тобі щось подобається чи ні, ти говориш про це прямо, як і в останньому відеозверненні. Я відчув твої сумніви, холод. Наші стосунки почали зводитися до їх з’ясувань, а не до почуттів. Я прийшов сюди за ними. Сьогодні я не маю для тебе троянди, – сказав Топольський на церемонії.

Холостяк

Топольський зізнався – йому імпонує дівчина. Вона цікава, незалежна, мудра та самодостатня. Прощатися з Вікою Алексу було вкрай складно, однак він радий, що вона сприйняла це адекватно.

Зараз дивляться

– Не помились, слухай своє серце, – сказала Віка на прощання Топольському.

Боротьбу за серце Холостяка продовжують Саша, Катя, Марина, Юля та Саша Мудра.

Читайте також:
ХолостякВід каблучки Cartier до годинника Rolex: що приховують сторінки в Instagram учасниць Холостяка 12

Теги
Алекс Топольський Холостяк
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь