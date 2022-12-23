У 9 випуску романтичного реаліті Холостяк 2022 проєкт залишила Вікторія Варлей.

– Що мене завжди в тобі чіпляло – твоя елегантність, жіночність і вміння відстоювати свої позиції. Якщо тобі щось подобається чи ні, ти говориш про це прямо, як і в останньому відеозверненні. Я відчув твої сумніви, холод. Наші стосунки почали зводитися до їх з’ясувань, а не до почуттів. Я прийшов сюди за ними. Сьогодні я не маю для тебе троянди, – сказав Топольський на церемонії.