Останніми днями у наші військові поступово відтісняють ворога до північно-східних кордонів України. За офіційними даними, за короткий проміжок часу було звільнено понад 20 населених пунктів, серед яких і Балаклія, який є важливим вузловим центром. Події обговорюють не лише українці, а й зірки, які також не хочуть мовчати про добрі новини.

Реакція зірок на визволення Балаклії та Харківщини – далі у матеріалі.

Телеведучий Андрій Бєдняков поділився відео де наші військові підіймають прапор України на деокупованій території.

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– І так буде у кожному куточку нашої країни. Віримо! – додав Андрій.

Ольга Сумська також не сидить без діла – вона опублікувала відео, де наших захисників радісно зустрічають в одному зі звільнених населених пунктів.

– Нам дуже складно, але ми просуваємося вперед – заявив Валерій Залужний. За останні кілька днів українські військові звільнили понад 1 тисячу квадратних кілометрів наших земель. Наближаємо перемогу, – додала Ольга.

Співачка MamaRika також опублікувала відео де мирні жителі раді приходу наших захисників.

– Сльози щастя від подій останніх днів. Наші герої ведуть нас до перемоги. Слава ЗСУ, – додала артистка.

Телеведучий Володимир Остапчук опублікував відео де наші захисники підіймають прапор України над звільненими територіями. Він прикріпив до нього свою реакцію – червоні серця.

Аналогічний ролик опублікував у себе в Stories та Дядя Жора.

Анатолій Анатоліч також зрадів звільненню Балаклії та Харківщини, опублікував відео з нашими військовими та мирними жителями міста.

– Балаклія. Харківська область. Звільнено! Найкрутіша фраза наприкінці відео. Додивіться обов’язково! Слава Україні! Слава ЗСУ! – прокоментував відео Анатолій.

Леся Нікітюк опублікувала спільний знімок з Олександром Поворознюком і весело його прокоментувала.

– Слава Україні. Слава нації. Ну, а далі ви знаєте, – додала телеведуча.

Співачка Alyona Alyona опублікувала відео з підняттям українського прапора і додала, що наші молитви та воля захисників приносять свої плоди.

– Людська віра та молитва, мужність українських воїнів та бажання жити на вільній землі раз і назавжди переможуть темряву. Слава Україні! Слава ЗСУ! – заявила артистка.

Ведуча Маша Єфросиніна подякувала нашим військовим за те, що вони нас захищають.

– Мені завжди вистачало слів, щоб висловити свої почуття, але зараз я не можу вкласти в слова подяку, яку відчуваю до наших захисників. Завдяки їм я на 100% впевнена у нашій перемозі над злом. Дякую вам від щирого серця щодня і щогодини, дорогі наші герої, – заявила Маша.

Настя Каменських також опублікувала відео з українським прапором та військовим.

– Ми сильні та вільні, нас неможливо зламати! Слава нашим ЗСУ! Слава Україні! – додала зірка.

Відомо, що українські захисники ведуть успішний контрнаступ на Харківському напрямі. За підтримки місцевого населення їм вдалося пройти майже на 50 км за три дні.