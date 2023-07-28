28 липня українці відзначають важливе свято – День Української Державності. Це досить нове свято, але його вже активно відзначають, вітаючи одне одного та збираючись за пишним столом у колі друзів.
До привітання долучаються і знаменитості, які діляться своїми думками та мріють про мирне небо.
Привітання зірок із Днем Української Державності – далі в матеріалі.
Шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво вбрався у жовту футболку з оригінальним синім написом. На тлі свята кулінар навіть поцікавився історією важливої дати.
– Це свято навіть має спеціальний символ – 4 тризуби, які означають боротьбу, незалежність, історію та ідентичність. Українська ідентичність зародилася в далекому минулому. Сьогодні мій посил простий – його видно на фото. А вам, мої українці, бажаю не забувати хто ви насправді є… З пробудженням, – заявив Ектор.
Співачка Jerry Heil привітала свою рідну країну новою піснею Благословенна земля, в якій розказано історію формування України як держави.
Блогерка Крістіна Решетнік також долучилася до привітань – вона показала архівне відео, яке показує історію України.
Співачка Alyona Alyona покрасувалася з жовто-синім прапором.
– З Днем Української Державності, Україно, – додала зірка.
Потап показав малюнок із різними тризубами, і жовто-синім серцем у руках.
Співачка Джамала нагадала про історію України та долучилася до привітань.
– Українській державності – понад 1000 років. Наші атрибути мають багату історію – знак тризуба, який став Державним гербом; назва нашої грошової одиниці. Від української державності початку ХХ століття ми успадкували державні символи (герб, гімн, прапор), демократичні принципи та соборність. Це спадщина, яку заповідали нам наші предки. Українська державність це ми, це про кожного з нас, – заявила артистка.