28 липня українці відзначають важливе свято – День Української Державності. Це досить нове свято, але його вже активно відзначають, вітаючи одне одного та збираючись за пишним столом у колі друзів.

До привітання долучаються і знаменитості, які діляться своїми думками та мріють про мирне небо.

Привітання зірок із Днем Української Державності – далі в матеріалі.

Шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво вбрався у жовту футболку з оригінальним синім написом. На тлі свята кулінар навіть поцікавився історією важливої дати.

– Це свято навіть має спеціальний символ – 4 тризуби, які означають боротьбу, незалежність, історію та ідентичність. Українська ідентичність зародилася в далекому минулому. Сьогодні мій посил простий – його видно на фото. А вам, мої українці, бажаю не забувати хто ви насправді є… З пробудженням, – заявив Ектор.

Співачка Jerry Heil привітала свою рідну країну новою піснею Благословенна земля, в якій розказано історію формування України як держави.

Блогерка Крістіна Решетнік також долучилася до привітань – вона показала архівне відео, яке показує історію України.

Співачка Alyona Alyona покрасувалася з жовто-синім прапором.

– З Днем Української Державності, Україно, – додала зірка.

Потап показав малюнок із різними тризубами, і жовто-синім серцем у руках.

Співачка Джамала нагадала про історію України та долучилася до привітань.