Фіналіст Нацвідбору на Євробачення 2023 в Україні Demchuk (Василь Демчук) презентував свою конкурсну пісню Alive і кліп на неї. Трек став першою англомовною композицією в кар’єрі співака.

Наразі мільйони українців опинилися без світла, те, що нас об’єднує – вогонь, який палає в серцях та незламна віра в перемогу добра над злом.

Зараз дивляться

Пісня Alive про безумовне кохання. Її перші рядки були написані Демчуком вдома в повному блекауті, коли вся країна знову занурилася у пітьму.

– Музика і кохання – це те, що не дає згаснути вогнику всередині нас самих. Коли навколо темрява та тривога, потрібно берегти його та розпалювати. Тільки почуття любові – мій промінь світла в цей темний час. Завдяки йому я відчуваю себе живим і здатним боротися, – розповів Demchuk.

У кліпі на пісню передана атмосфера та емоції того дня, коли вона почата народжуватися у повній пітьмі.

Наразі Василь гастролює з благодійними концертами в Україні та Європі. Він встиг виступити на великих сценах у Берліні, Франкфурті, Будапешті, Варшаві, Гамбурзі та інших містах.