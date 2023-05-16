Телеканал ICTV2 готує нову прем’єру – 23 травня на екрани вийде іронічний детектив Слідаки, що покаже захоплюючі розслідування і розповість про життя поліцейського відділку. Дивитися серіал Слідаки можна з вівторка по четвер о 18:00.

Головні герої – скурпульозний до деталей поліцейський Олександр Данилюк і слідчий-інтелектуал Дмитро Ткаченко – працюють у звичайному слідчому відділі невеликого українського містечка. З ними працюють завзяті оперативники Тетяна Василенко та Денис Сергієнко, а також ІТ-спеціаліст Сашко. Вони – справжні слідаки, які ведуть розслідування усіх справ свого міста і завжди знаходять кривдників.

Примітно, що назву містечка, в якому розгортаються події серіалу Слідаки, не називають. Усе тому, що подібне може статися будь-де, відтак кожен глядач упізнає своє місто.

Слідаки знято у форматі скриптед-реаліті, в основі сюжету – реальні історії. До всього творці серіалу додали комедійності до сюжету, тому казуси слідчих у відділку точно піднімуть глядачам настрій.

– Наші герої – дуже прості, народні. Поруч із ними відчуваєш себе наче в колі найближчих. Бо саме таким як Данилюк міг бути ваш дядько, а тьотя Зіна – викопана сусідка з першого поверху, що миє підлогу в підʼїзді та переживає за помите, – розказує генеральна креативна продюсерка нон скріптед ICTV та ICTV2 Тетяна Гребенік.

У серіалі зʼявляться актори Володимир Мельник, В’ячеслав Василюк, Вікторія Муштей, Владислав Гончаров, Іван Жилюк, Анна Богдан, Максим Кириченко, Ольга Яцкевич.

Серіал Слідаки знімали у 2021 році, а його премʼєра ще тоді була запланована на весну 2023 року.