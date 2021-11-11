Українська співачка Аліна Паш розповіла, чи вживала вона наркотики, чого соромилася та який вибір був найскладнішим у її житті.

Про це виконавиця розповіла Олександрі Кучеренко в ексклюзивному інтерв’ю 33 за 3.

Аліна сказала, що якби не була співачкою, то писала б книжки. Також вона зазначила, що раніше соромилася себе справжньої.

– Думала, що це не круто, – наголосила Паш.

Артистка сказала, що хотіла б бути наполегливішою. А найскладніший вибір у її житті стояв між любов’ю та кар’єрою.

– Поїхати назад в Україну з Америки в той момент, коли в мене там була кохана людина і ніби нова сторінка життя. Але ні, я поїхала до рідної країни, щоб будувати кар’єру, – поділилася Аліна.

Також Паш зазначила, що їй не подобається в українському шоу-бізнесі.

– Надто все пластмасове, не по-справжньому, – сказала вона.

Паш, яка родом із Закарпатської області, зізналася, що їй було страшно їхати до Києва.

– Тоді це здавалося якимось кроком у невідомість, – зауважила Аліна.

Крім того, артистка зізналася, що пробувала наркотики, проте вважає, що це недобре.

– Було, що вживала перед виступом. Це жахливо, – розповіла виконавиця.

Головне, що є в її райдері – свіжі шкарпетки. Найбільша сума, яку Аліна витрачала на шопінг – $2,5 тис. Для комфортного життя у столиці на місяць їй потрібно 35 тис. грн.

Аліна сказала, що її найулюбленіша українська традиція – співати на Різдво колядки. Також співачка зазначила, що патріотизм це не те, що наразі уявляють собі люди.