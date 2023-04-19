Встановлено причину смерті американського актора і співака Аарона Картера. Згідно з результатами судової медичної експертизи, він випадково потонув у ванній.

За словами судово-медичного експерта Лос-Анджелеса, 34-річний музикант потонув, оскільки був недієздатним через вплив наркотичних засобів.

Він вдихнув дифторетан і прийняв алпразолам. Дифторетан – це газ, який часто використовується в балончиках зі стисненим повітрям, а алпразолам – універсальна форма ксанаксу. Смерть Картера визнана нещасним випадком.

Наречена покійного музиканта і мати його єдиної дитини Мелані Мартін каже, що результати розтину не є для неї остаточними.

– Смерть настала внаслідок утоплення, але також додається, що він був одягнений у футболку, що не має сенсу. Навіщо йому бути у ванні в одязі? Я досі в шоці і досі сумую за Аароном щодня. Я не розумію ланцюжка подій і цей звіт змушує нас ставити ще більше запитань, – сказала вона.

Нагадаємо, Аарон Картер помер у листопаді 2022 року. Його знайшли мертвим у ванні свого будинку в Каліфорнії. Детективи також розглядали смерть музиканта як убивство, однак це стандартна процедура, а тому очікували на результати розтину.