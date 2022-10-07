У росЗМІ стала активно з’являтися інформація про те, що онука російської співачки Алли Пугачової, актора Микиту Преснякова мобілізували.

У московському Губернському театрі, де грає онук виконавиці, інформацію спростували. Представник Преснякова від коментарів відмовився, проте сам Микита вже висловився з цього приводу.

Так, у своєму Telegram-каналі 31-річний чоловік натрапив на коментар підписниці, яка запитала, чи дійсно його мобілізували. Раніше також повідомляли, що зробили це нібито прямо під час репетиції вистави.

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Варто зазначити, що російські пропагандисти зараз всіляко намагаються насолити Аллі Пугачовій. Все через те, що співачка критикує дії влади РФ і не підтримує війну в Україні, як і її чоловік, гуморист Максим Галкін.

Можливо, на тлі цього і з’явилася інформація про мобілізацію онука артистки, оскільки її хейтери вже не знають, що придумати. Наприклад, раніше вони тричі залишали їй послання на пропагандистському телецентрі Останкіно. Одне з останніх стосувалося її приїзду в РФ – Алла, так а на**я ти взагалі приїжджала?

Пугачова відповіла своїм критикам, зазначивши, що спочатку вони були холопами, а зараз стали рабами.

До слова, Алла, яка разом із сім’єю перебуває в Ізраїлі, дійсно приїжджала в Росію, однак для того, щоб виставити замок на продаж і забрати документи дітей з гімназії.

Поки що співачка ніяк не прокоментувала новину про мобілізацію онука.