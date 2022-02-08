Медик Черлін Шефер подала до суду на кількох членів знімальної групи та продюсерів фільму Іржа за недбалість під час створення картини. Саме вона надавала допомогу оператору Галині Гатчинс, яку застрелили під час знімання.

Шефер викликали на знімальний майданчик після того, як Алек Болдвін вистрілив у Гатчинс під час підготовки до сцени. Черлін надала оператору першу допомогу в очікуванні вертольота, який транспортував її до лікарні.

У позові медик стверджує, що внаслідок смерті жінки вона перенесла “сильний шок, травму та емоційний стрес” і за станом здоров’я не може повернутися до роботи.

Так, у документі також йдеться про недбалість кількох членів знімальної групи, яким було доручено працювати з вогнепальною зброєю, зокрема й зброярки Ганни Рід Гутьєррес, першого помічника режисера Дейва Голлса, постачальника боєприпасів Сета Кенні та майстра реквізиту Сари Закрі.

Нагадаємо, що трагічний інцидент стався 21 жовтня. Тоді Алек Болдвін застрелив оператора Галину Гатчинс, а також поранив режисера. Актор запевняв, що він не знав про бойовий патрон у пістолеті. Встановити винуватця події досі не вдалося.