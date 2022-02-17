Українська співачка Надя Дорофєєва презентувала кліп на трек raznotsvetnaya.

У новій відеороботі зірка приміряла кілька екстравагантних образів. Зокрема, Надю можна побачити в мереживному білому боді, чорному шкіряному костюмі зі спідницею, довгій білій шубі та мінісукні. У кліпі артистка з’явилася в перуках із довгим і коротким волоссям.

Режисером кліпу виступила Таню Муіньо, яка зняла для Наді та її дебютну роботу gorit. Новий трек артистки про сміливість любити та висловлювати свої почуття відкрито.

– Сміливість потрібна нам усім. Сміливість любити і відкрито говорити про свої почуття: починаючи з першого кроку, першого визнання, закінчуючи сміливістю любити когось відкрито, попри засудження суспільства та інші заборони. Я переконана, що кохання не має одного кольору. У кожного з нас він свій, унікальний, – прокоментувала Надя.

У коментарях шанувальники зазначила, що кліп raznotsvetnaya вийшов буде яскравим та ефектним.