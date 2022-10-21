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Нам цинічно закривають рота! Полякова лишилася без Instagram і звернулася до Федорова

21 Жовтня 2022, 19:16
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Оля Полякова
Джерело: Оля Полякова

Instagram-сторінку Олі Полякової видалили через публікації про війну в Україні. Співачка вже звернулася до міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, аби той допоміг вирішити питання із масовим блокуванням сторінок артистів.

Відповідне звернення з’явилося на сторінці Олі Полякової у Facebook.

– Від початку війни левова частка українських культурних діячів у своїх соцмережах активно висвітлює жахливі події війни. Завдяки своїм сторінкам в Instagram, Facebook ми постійно тримаємо зв’язок зі своєю аудиторією і підтримуємо інформаційний фронт, співпрацюємо з благодійними фондами, аби зробити внесок у нашу спільну перемогу, – наголошує співачка.

За словами Полякової, останнім часом на соцмережі багатьох зірок, які мають багатомільйонну аудиторію, посилилися бот атаки, через які сторінки блокують і видаляють.

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Співачка зізналася, за останні кілька днів її акаунт в Instagram неодноразово атакували, в результаті чого зникали публікації про благодійні збори, а також фото з наслідками ракетних ударів по Україні.

– Нам цинічно намагаються закрити рота у висвітлюванні правди! Не дивлячись на те, що останнім часом ми максимально стримані у своїх публікаціях, виважені у формулюванні думок і слів, соцмережі все одно перебувають під постійною атакою. Сьогодні моя сторінка в Instagram була видалена. І такі випадки серед українських виконавців, на жаль, непоодинокі, – каже Полякова.

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Теги
Instagram Війна в Україні Михайло Федоров Оля Полякова
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