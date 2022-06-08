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Накрила її собою: дружина Ткача розповіла, як рятувала доньку під час ракетного удару

8 Червня 2022, 15:40
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Накрила її собою: дружина Ткача розповіла, як рятувала доньку під час ракетного удару

Дружина актора Юрія Ткача Вікторія розповіла, як рятувала їхню доньку Єлизавету під час ракетного удару.

За кілька тижнів повномасштабної війни в Україні Вікторія вирішила виїхати до Болгарії. Дорогою туди вони зупинялися в друзів у Вінниці. Говорить, думала, це буде перша ніч, коли вони нормально виспляться.

– У Києві ми не чули такої сирени, а тут її ще супроводжував чоловічий голос. Я прокинулася від гулу і побачила у вікні навпроти заграву, немов увімкнули дуже багато софітів і направили на один будинок, рожево-червоно-оранжеве, – згадує дружина Ткача.

Каже, зрозуміла, що зараз станеться, але вибігти до коридору не було часу.

Зараз дивляться

– Я одразу подумала, що треба накрити дитину та накрила її собою. Прогримів вибух, вікна затремтіли. Ми вибігли в коридор… Я вийшла на балкон, відчиняю вікно і бачу, як летить друга ракета. І другий вибух. Це тоді у Вінниці вони цілилися в телевізійну вежу, а ми були від неї менше ніж за два кілометри. Це було дуже страшно, – зізналася Вікторія.

У середині травня Юрій Ткач вперше зустрівся із сім’єю після довгої розлуки. В Instagram артист оприлюднив зворушливе відео під пісню Макса Барських — Буде весна, на якому показав першу зустріч із дружиною та донькою через два місяці.

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Фото: Вікторія Ткач

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Ракетні удари Росії
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