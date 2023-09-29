Співачка Анна Трінчер випустила кліп на пісню Очі. Ролик став доповненням до пісні, в якій співається про кохання і почуття, що спалахнули між двома серцями.

У кліпі Анна робить усе, щоб розтопити хлопця, який буквально холодний як лід – він постав перед камерою в кубі льоду, і Трінчер допомогла йому знову ожити. Сама артистка зізналася – над піснею і кліпом вона дуже довго працювала з командою.

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– У кліпі ми в тисячу разів примножили свої сили та енергію, і це читається в наших рухах, адже це нереальна віддача своїй праці. Я не просто працювала на камеру, а кайфувала від процесу! – додала Трінчер.

Користувачі мережі вже оцінили роботу співачки:

Нарешті, дочекалися! Дуже красивий, енергійний кліп.

Вау, пісня в саме сердечко. Кліп на найвищому рівні, а ідея – вогонь.

Дуже сподобалося. Навіть не зрозуміла що вже все. Просто і не нав’язливо. Потрібно переглянути

Що співачка, що кліп, що пісня – вогонь!

Нагадаємо, що нещодавно Трінчер розповіла про свій стан після фото під крапельницею. Зірка повідомила, що їй було навіть важко сидіти, і поки не знає причин свого стану. Лікарі поки що не поставили діагноз.