Модель та волонтер з Чернігова, 28-річна Вікторія Апанасенко, яка представляла Україну на Міс Всесвіт 2022 року розповіла, що було найскладніше у підготовці до конкурсу.

В ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV Вікторія заявила, що весь процес відбувався за умов війни, що помітно ускладнювало завдання.

– Найскладніше було вижити. Також я багато волонтерила, і поєднувати підготовку з допомогою іншим було дуже складно. Кілька місяців я щодня ходила на кухню та готувала, а також відвідувала Київську область. Це було емоційно важко – коли ти чуєш від людей страшні та болючі історії, ти не розумієш, як у цей час шукати блискучу сукню, каблуки та сумочки, – зізналася Апанасенко.

В інтерв’ю модель додала, що конкурс Міс Всесвіт – це зовсім інший світ, який нічого не має спільного з реаліями в Україні.

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– Коли ти приїжджаєш з війни й усі ходять у яскравих сукнях, на підборах і натовп фанатів кричить – це паралельна реальність, – запевняє представниця України.

Так, Вікторію вибивали з колії болючі історії українців, які постраждали від війни.

– Тому що конкурс краси – це свято, це щось яскраве, і знайти сили перемикнути мозок на це яскраве – було дуже важко, – закінчила свою думку модель.

Нагадаємо, що Міс Всесвіт 2022 року виграла представниця США, а Вікторія не потрапила до топ-16.