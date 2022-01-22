Учасник проєкту Improv Live Show (Новий Канал) Валентин Міхієнко розповів, які фільми подивитися довгими зимовими вечорами. Він здивував незвичайною добіркою картин. У списку актора та коміка – кримінал.

1. Втеча з Шоушенка

– Попри те, що дія відбувається у в’язниці, це найзатишніший фільм. Під час перегляду у мене з’являється відчуття ніби бачусь із якимись близькими друзями, – ділиться своїми емоціями Міхієнко.

За сюжетом, успішного банкіра Енді Дюфрейна звинуватили у вбивстві власної дружини та її коханця. І хоча він не був винним, він опинився у в’язниці, де зіткнувся з беззаконням та жорстокістю. Залишатися в Шоушенку він не хотів – план втечі вже був у думках головного героя.

2. Червоне повідомлення

– Стрічка 2021 від Netflix. Я не сказав би, що це мій улюблений фільм, але подивитися зимового вечора можна. До того ж у головних ролях першокласні актори – Двейн Джонсон, Раян Рейнольдс та Галь Гадот. Фільм новий, веселий та дуже легкий, – заявляє імпровізатор.

Картина розповість про агента ФБР, який переслідує злодія, що розшукується у всьому світі. Але в одній зі спроб зловити злочинця він мимоволі сам стає його співучасником, і тепер проблеми із законом виникають у нього самого.

3. Мерзенна вісімка

– Дія фільму відбувається взимку – ідеально підходить для цієї добірки. На момент першої бійки погода створює справжній затишок, – ділиться враженнями Валентин.

Фільм у стилі вестерну розповість історію США після Громадянської війни. Вісім жителів Заходу, які шукають притулку під час снігової бурі, опиняються у безлюдній садибі. Один із гостей хатини – справжній злочинець. Довіряти не можна нікому.

Для тих, хто хоче подивитися мінісеріали під пледом зимовими вечорами, ведуча реаліті Ревізори на порозі Ганна Жижа (Новий канал) поділилася своєю добіркою.