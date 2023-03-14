Російський режисер Олександр Молочников планує зняти під Києвом фільм про дітей з Бахмута. Він з оператором уже в Україні, де намагається швидко зібрати українську команду і провести зйомки на реальній локації – в зруйнованому будинку.

Про це повідомила українська режисерка Ірина Цілик у Facebook, назвавши ситуацію етичним злочином.

– Зовсім випадково спливає інформація про те, що це фільм російського режисера, який ще торік знімав серіал у Росії, а тепер живе в Нью-Йорку і має американський паспорт. Олександр Молочников планує знімати свій ігровий короткий метр про дітей з Бахмута найближчими днями під Києвом, – написала Цілик.

За словами Ірини, російський режисер звернувся до її приятеля, художника-постановника Івана Сауткіна з пропозицією попрацювати на проєкті. Той спеціально прийняв пропозицію, взяв сценарій і записав їхню розмову на диктофон.

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– Я прочитала його сценарій. У ньому багато несмаку, але найгірше не це. Вдумайтеся ще раз – у той час, як українські діти гинуть від терористичних дій Росії, режисер-росіянин їде в Україну знімати про це ігровий фільм і залучає до зйомок інших українських дітей, чиї батьки й гадки не мають, що це за проєкт і хто його автор, – наголосила Цілик.

Також вона зазначила, що в 2022 році Молочников зняв веб-серіал російського виробництва Монастир. Але варто відзначити й те, що він відкрито критикує агресію РФ і путінський режим.

Ба більше, Молочников отримав премію від президента РФ Володимира Путіна в 2017 році за заслуги в розвитку вітчизняної культури і мистецтва.