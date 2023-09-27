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Нагорода в України: Рита Бурковська стала найкращою європейською акторкою на Septimius Awards

27 Вересня 2023, 15:10
Тетяна Штерєва редакторка розділу Lifestyle
Рита Бурковська Septimius Awards

Українська акторка Рита Бурковська отримала нагороду на церемонії Septimius Awards, що відбулася в Амстердамі. Вона здобула перемогу у номінації Найкраща європейська акторка за головну роль у фільмі Бачення метелика, знятого режисером Максимом Наконечним.

У стрічці розповідається історія аеророзвідниці з позивним «Метелик», що виходить з полону. На неї чекають рідні, друзі, побратими та коханий. Проте, у новому житті вона стикається з новими викликами. Ця стрічка стала дебютом Наконечного у жанрі повного метру. Сценарій він написав спільно з письменницею та режисеркою Іриною Цілик.

Світова прем’єра Бачення метелика відбулася наприкінці цієї весни на Каннському фестивалі в програмі Особливий погляд, що є другою за важливістю секцією заходу.

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У кіноколах трофей від Septimius Awards вважається престижним. Ця премія фокусує увагу на пошуку та заохоченню нових незалежних талантів. Відзнаку можуть отримати різні напрямки кіновиробництва, включно з худодніми та документальними фільмами, анімацією, телесеріалами та сценаріями.

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Фото: Держкіно

Джерело
Держкіно
Теги
Нагорода Українське кіно
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