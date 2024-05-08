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Надя Дорофєєва розплакалася під час виступу України на Євробаченні 2024

8 Травня 2024, 16:05
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Дорофєєва показалася в сльозах після виступу України на Євробаченні 2024
Джерело: Getty Images Надя Дорофєєва

Співачка Надя Дорофєєва не змогла стримати сліз під час виступу Alyona Alyona і Jerry Heil у першому півфіналі Євробачення 2024.

Дорофєєва показалася в сльозах після виступу України на Євробаченні 2024

Учора, 7 травня, у Мальме відгримів перший півфінал Євробачення 2024, під час якого виступила й Україна. Alyona Alyona та Jerry Heil виконали на конкурсній сцені пісню Teresa & Maria. Номер і вокал учасниць вразили багатьох, до їхнього числа увійшла і колега артисток, співачка Надя Дорофєєва.

Артистка зізналася, що виступ Alyona Alyona і Jerry Heil довів її до сліз. Вона висловила представницям України своє захоплення, а також Тані Муіньо, яка є постановником номера.

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Дорофєєва показалася в сльозах після виступу України на Євробаченні 2024

Фото: Надя Дорофєєва / Instagram

– Дівчатка на Євробаченні – гордість і раз**б. Дуже зворушили мене… Тупо розплакалася на номері наших дівчаток, – написала Надя.

До слова, багато глядачів конкурсу зазначали, що розплакалися на виступі українок. Як у мережі відреагували на виступ Alyona Alyona та Jerry Heil на Євробаченні 2024 – читайте на Фактах ICTV.

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Теги
Jerry Heil Євробачення Аlyona Alyona Надя Дорофєєва
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