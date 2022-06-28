Українська співачка Надя Дорофєєва привітала свого колишнього чоловіка Володимира Дантеса, з яким вони розійшлися у березні 2022 року, з днем народження. Зірка побажала ексу здійснення всіх бажань.

– З днем народження тебе! Знаю, як багато ще ти зробиш всього крутого. Нехай твої мрії здійснюються, – коротко звернулася до колишнього чоловіка співачка.

Сам музикант поки що ніяк не відреагував на побажання дівчини, але сказав своїм підписникам, що пожертвування коштів на рахунок фонду Повернись живим буде найкращим для нього подарунком.

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– У мене день народження у День Конституції України! Найкращим подарунком буде перерахування на фонд, – написав Дантес у соцмережі.

На тлі роману Дорофєєвої з Кацуріним Володимир часу даремно не втрачає. Разом із колишньою дружиною Михайла Дашею він підігріває інтерес фанатів – вони нерідко з’являються на знімках, а востаннє він проводжав її на потяг. Вже з вагона дизайнерка послала Дантесу повітряний поцілунок, що тільки підлило олії у вогонь.

Даша та Володимир зблизилися після розлучення зі своїми партнерами. Вони й до того дружили сім’ями, але зараз таке активне спільне проведення часу може трактуватися не лише як дружба.