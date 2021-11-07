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Надя Дорофєєва могла отруїтися несвіжим барбекю: вся команда вертається до Києва

7 Листопада 2021, 21:10 Абрамова Юлія
Надя Дорофеева

Українська співачка Надя Дорофєєва 6 листопада потрапила в лікарню, через що їй довелося скасувати концерт в Єгипті.

Як повідомили на її фан-сторінці в Instagram, співачці стало зле через несвіже барбекю.

Засновниця фан-клубу з’ясувала, що сьогодні вночі Дорофєєва зі своєю командою повернеться до Києва. Концерт в Єгипті не перенесли, а скасували.

– Вчора за 20 хвилин але концерту Наді стало погано та її госпіталізували до лікарні. Вже в лікарні з’ясувалося, що Наді стало погано через барбекю, він виявився несвіжим (…) Все виявилося не так страшно, як ми думали, – написали на фан-сторінці Дорофєєвої.

 

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Також інформацією поділилася танцівниця Дорофєєвої – Світлана Сакаль. Дівчина попросила не розводити паніку.

– Заспокойтеся! Ви всі мені пишете. Я не можу відповісти. Будь ласка, не розводьте паніку. Все добре, – написала Світлана.

Сама співачка поки ніяк не прокоментувала свій стан.

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Джерело
УНІАН
Теги
Надя Дорофєєва
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