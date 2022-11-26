Співачка Джамала прокоментувала скандал із виконавицею Тіною Кароль через суддівське крісло в журі нацвідбору Євробачення 2023.

Так, 9 листопада у додатку Дія завершилося голосування за суддів, якими стали – Джамала, лідер гурту Антитіла Тарас Тополя та фронтвумен The Hardkiss Юлія Саніна. Результатом залишилася незадоволена Тіна Кароль, яка також претендувала на місце в журі.

– Чудові партнери, спілкуємося. Всіх поважаю. Звичайно, хвилююся дуже, творчі люди – вони чутливі, кожен погляд, слово, а тут ще війна. У всіх є якісь історії. І ти повинен це враховувати, – каже Джамала.

Щодо місця для Тіни Кароль, співачка зазначає, це питання має задаватися Суспільному.

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– Я не можу про це говорити, можливо, це потрібно поставити питання Суспільному щодо додаткового місця або зайвого. Я рада, що Нацвідбір відбудеться і, якщо люди обрали мене, це велика честь і відповідальність, – зазначила артистка.

Нагадаємо, Тіні Кароль не сподобався підрахунок голосів щодо голосування за журі нацвідбору Євробачення 2023. Вся справа в тому, що аналітика від Суспільного показала, що Юлія Саніна отримала 15,69% голосів від загальної кількості, але сервіс Дія округлив значення до 16%.

У той же час у Тіни Кароль все інакше – Суспільне вказало на 15,68% голосів, але Дія округлила до значення в 15%.