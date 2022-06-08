Національний конкурс Одеського кінофестивалю пройде у Варшаві

Національний конкурс Одеського міжнародного кінофестивалю відбудеться у рамках Варшавського міжнародного кінофестивалю. Захід пройде 14-23 жовтня 2022 року.

Заявки на участь приймаються до 1 вересня. До участі у програмі OIFF National Competition in Warsaw запрошуються повнометражні художні та документальні фільми, а також короткометражні ігрові стрічки.

До процесу селекції фільмів для участі у Міжнародній конкурсній програмі Візії Європи допускаються повнометражні фільми високої художньої якості, що мають глядацький потенціал. Вони мають бути створені в країнах Центральної, Східної, Західної, Північної та Південної Європи та завершені до 1 січня 2021 року. Також їхньої прем’єри не мало бути на території України на момент початку кінофестивалю в 2022 році.

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Директор Варшавського міжнародного кінофестивалю Стефан Лаудін сказав, що в 2014 році, коли Росія вторглася до Криму, українські кінематографісти запросили польських колег на Одеський МКФ у липні, а вони запросили українців до себе. З того часу і розпочався партнерський зв’язок.

– Зараз у 2022 році, коли Росія розпочала війну в Україні та Одеський міжнародний кінофестиваль не може відбутися, ми швидко домовилися, що український конкурс ОМКФ буде проведений у Варшаві. Де ще? – сказав Стефан.

Генеральний директор Одеського міжнародного кінофестивалю Анна Мачух зауважила, що ми вдячні польським колегам за величезну підтримку України та можливість показати Національний конкурс 13-го ОМКФ на Варшавському міжнародному кінофестивалі.