Під час створення серіалу про супергероя від Marvel загинув один із членів знімальної групи. Йдеться про проєкт під назвою Диво-людина, який знімають у Лос-Анджелесі.

Трагедія на зйомках серіалу Marvel: що відомо

Так, коронер, який розслідує раптові смерті, упізнав 41-річного Хуана Осоріо – повідомляється, що він був техніком зі світла.

Примітно, що знімання в момент інциденту не проводилися, а Хуан помер від падіння з висоти. Врятувати чоловіка не встигли.

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У Marvel уже відреагували на смерть працівника – вони висловили співчуття з цього приводу і заявили про розслідування.

– Ми висловлюємо найглибші співчуття його родині та друзям, а також підтримуємо розслідування обставин цього інциденту, – зазначили в кінокомпанії.

Відомо, що знімання серіалу Диво Людини з Ях’я Абдул-Матіном II і Беном Кінгслі мали розпочатися в березні 2024 року після зупинення на тлі страйків у Голлівуді 2023 року. Про терміни виходу серіалу поки немає жодних даних.

Це далеко не перша смерть під час знімання голлівудських фільмів і серіалів. Серед померлих є і люди з України. Відомо, що Алек Болдвін знову заперечує вбивство українки Галини Гатчинс. Режисер і актор упевнений, що він не винен у смерті, і не вважає, що натискав на курок револьвера, з якого застрелили оператора.